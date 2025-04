Il Giornale: "Milan, c’è una coppa per salvare il presente. Accelerata per Paratici"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Milan, c’è una coppa per salvare il presente. Accelerata per Paratici". Stasera il Diavolo sarà impegnato contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, l'ultima opportunità per i rossoneri di salvare una stagione piuttosto deludente che si concluderà senza la qualificazione alla prossima Champions League, da sempre obiettivo primario del club di via Aldo Rossi.

Nuovo ds Milan: accelerata per Paratici

In attesa di vedere come andrà a fine questa stagione, il Milan è al lavoro anche per il futuro della società dove a breve entrerà un nuovo direttore sportivo. Ieri a Londra c'è stato un nuovo incontro tra l'ad Giorgio Furlani e Fabio Paratici per definire i dettagli della futura collaborazione. Con l'ex Juventus e Tottenham come ds, il dossier allenatore prenderà un sicuro indirizzo italiano e colmerà una lacuna segnalata da almeno due anni con colpevole ritardo.