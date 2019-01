Il Giornale - Milan, entra il Pistolero e prova a sparare

Il Milan blocca un’altra volta il Napoli, come lo scorso aprile. Una partita brutta, scrive stamane il quotidiano Il Giornale, che non si accende mai. È un pari che serve a poco, soprattutto ad Ancelotti. Gattuso, invece, si accontenta di un punto che potrebbe però non bastargli per tenere il quarto posto. Il risultato di ieri serve comunque in autostima alla squadra rossonera, che perde Higuain ma trova Piatek: il polacco, in uno spezzone di gara, ha mostrato cose che torneranno utili.