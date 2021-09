Il Giornale: "Milan, gli esami scudetto non finiscono mai: Pioli dopo le grandi alla prova delle piccole"

Questo il titolo odierno de Il Giornale sui rossoneri: "Milan, gli esami scudetto non finiscono mai: Pioli dopo le grandi alla prova delle piccole". Dopo le gare contro Lazio e Juventus, ora in campionato il Diavolo è atteso da due match sulla carta più "semplici" contro Venezia (stasera a San Siro) e Spezia (sabato in trasferta). L'anno scorso, la squadra di Pioli ha perso troppi punti contro le squadre medio-piccole e dunque in questa stagione dovrà migliorare e crescere anche sotto questo aspetto.