Il Giornale: "Milan, il purgatorio europeo inizia con la rosa incompleta"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Milan, il purgatorio europeo inizia con la rosa incompleta". Per colpa della brutta sconfitta di due settimane fa a Zagabria contro la Dinamo, i rossoneri saranno costretti a passare dai playoff per conquistare un posto negli ottavi di Champions League. Questa sera è in programma a Rotterdam la sfida di andato contro il Feyenoord, partita a cui il Diavolo arriva con diversi assenti: non ci saranno infatti lo squalificato Musah, gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek, oltre a quei giocatori che non sono in lista UEFA, vale a dire Jimenez, Sottil, Bondo e Jovic.

Scrive così il quotidiano milanese: "Sergio Conceiçao ha a disposizione solo 17 giocatori di movimento, una bella concentrazione di qualità in attacco e numeri contati a centrocampo. Ed è qui che nasce il dilemma del tecnico portoghese: puntare dritto sul 4-2-fantasia del nuovo anno (Pulisic-Joao Felix-Leao e Gimenez tutti insieme) oppure provare a tenersi un jolly in panchina (Joao Felix che ha giocato quasi tutta la sfida di Empoli) per avere qualche soluzione a partita in corso (con Terracciano a centrocampo)".