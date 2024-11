Il Giornale - Morata, dura testata con Pavlovic: non ha perso conoscenza, ma aveva forti giramenti di testa

vedi letture

Il Milan perde Alvaro Morata per la trasferta di domani sul campo del Cagliari: l'attaccante spagnolo, come riporta stamattina Il Giornale, ha infatti riportato un trauma cranico dopo una testata in allenamento in un contrasto con Strahinja Pavlovic. Il numero 7 rossonero, che è stato subito portato in ospedale per accertamenti che per fortuna hanno dato esito negativo, non ha mai perso conoscenza, ma ha avuto forti giramenti di testa.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: martedì 9 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Unipol Domus, Cagliari

TV: DAZN

Web: MilanNews.it