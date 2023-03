Il Giornale sul Milan: "Diavolo, girone infernale. Tra la crisi di Leao e l’illusione Ibrahimovic"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Diavolo, girone infernale. Tra la crisi di Leao e l’illusione Ibrahimovic": titola così questa mattina Il Giornale sul momento del Milan che sta facendo bene in Europa, mentre sta faticando in Italia. Tra i problemi della squadra di Pioli c'è sicuramente la crisi di Leao che non segna da ben due mesi. C'era poi grande attesa per il ritorno in campo di Ibrahimovic, il quale però per ora non riesce ad essere ancora decisivo.