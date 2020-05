Il Giornale titola: "Il Viminale dà l’ok ai club per allenarsi nei centri. E Spadafora frena ancora"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Il Viminale dà l’ok ai club per allenarsi nei centri. E Spadafora frena ancora". Via libera, dunque, agli allenamenti individuali anche all'interno dei centri sportivi, ma nonostante questo il ministro dello sport frena ancora sulla ripartenza del campionato di Serie A: "Non cambia nulla, ci sono altre priorità".