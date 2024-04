Il Giornale titola: "Milan indifendibile salvato da Okafor"

vedi letture

All'indomani del 3-3 in casa del Sassuolo, Il Giornale titola così questa mattina: "Milan indifendibile salvato da Okafor". Anche al Mapei Stadium, la squadra rossonera ha messo in mostra una fragilità difensiva davvero preoccupante, soprattutto in vista dei prossimi due impegni fondamentali contro Roma (ritorno dei quarti di Europa League) e Inter (il derby è sempre il derby, ancora di più dopo averne persi cinque di fila). A salvare il Diavolo è stato Noah Okafor, che ha segnato la rete del pareggio al primo pallone toccato.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro il Sassuolo, Pioli ha parlato così dell'attaccante svizzero: "È un giocatore forte, può essere una seconda punta, un esterno sinistro, una prima punta per la profondità che ti dà. È un giocatore molto forte che sta facendo bene e può essere una soluzione anche per Roma".