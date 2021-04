Il governo basco annuncia: "Impossibile soddisfare le condizioni per giocare l'Europeo a Bilbao"

Il governo basco ha annunciato in mattinata che non attenuerà il protocollo per contrastare la pandemia di coronavirus per consentire la presenza di pubblico allo stadio San Mamés di Bilbao durante l'Europeo. "I criteri definiti non sono rivedibili", ha detto il presidente del governo basco, Iñigo Urkullu, in un'intervista concessa a Radio Euskadi. "Ospitare la manifestazione era un nostro desiderio, ma seguiremo i consigli delle autorità sanitarie".

Secondo i criteri stabiliti dal governo, il 60% della popolazione dei Paesi Baschi e del resto della Spagna dovrebbe essere vaccinato entro il 14 giugno, e i posti letto occupati dai malati di COVID-19 negli ospedali non devono superare il 2% del totale. Secondo Urkullu, la Federcalcio spagnola ritiene che questi criteri siano impossibili da soddisfare e questo quindi porterà "all'assenza di pubblico" nelle partite di San Mamés, ipotesi non contemplata dall'UEFA, che il 19 aprile deciderà se confermare o meno quattro città, tra cui Roma.