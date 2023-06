Il Lecce guadagna 1,5-1,7 milioni con il controriscatto del Milan per Colombo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore sportivo Stefano Trinchera, oggi protagonista della conferenza stampa al fianco di Pantaleo Corvino, ha parlato così dei due riscatti esercitati dal Lecce: "Per Colombo il Milan ha esercitato il controriscatto, per Falcone c'è stato solo l'esercizio del riscatto e siamo in attesa". Aggiunge Corvino: "1,5-1,7 milioni di benefit per un calciatore pagato zero, con il controriscatto del Milan".