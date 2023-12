Il Manchester City vince il Mondiale per club: è il quinto titolo stagionale

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Manchester City ha battuto 4-0 (2-0) il Fluminense a Gedda, in Arabia Saudita, ed ha conquistato il Mondiale per club 2023. In rete Julian Alvarez in apertura della partita, al 1', poi l'autogol di Nino al 27'. Nel secondo tempo i Citizens chiudono i conti con Foden al 27' del secondo tempo. All'88' Julian Alvarez sigla la sua doppietta e chiude l'incontro sul 4-0. Il Manchester City conquista per la prima volta il Mondiale per club: si tratta del quinto titolo stagionale, dopo Premier League, Champions League, FA Cup e Supercoppa Europea. Per Guardiola, invece, è il quarto Mondiale per club. (ANSA).