Il messaggio di Abraham a Bove: "Pregherò per lui. Mi metterò in contatto appena possibile"

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Sassuolo per 6-1, Tammy Abraham ha mandato un messaggio ad Edoardo Bove, colpito da malore domenica scorsa nel corso di Fiorentina-Inter. I due giocatori sono stati compagni di squadra per tre anni alla Roma: "Abbiamo visto tutti della brutta notizia ma sta bene grazie a Dio. Mi metterò in contatto con lui non appena possibile e spero di rivederlo in campo presto. Pregherò per lui"