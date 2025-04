Il migliore del Milan è Pulisic. La pagella: "Torna ad essere sui suoi livelli"

Nelle pagelle di Pietro Mazzara per MilanNews.it, si riporta la seguente valutazione per Chistian Pulisic, il migliore in campo:

Pulisic 7:

Non trovava il gol da 43 giorni, da Milan-Como, con in mezzo un po’ di prestazioni non esaltanti, sintomo di una condizione non perfetta. Al Penzo sblocca la partita e svaria tanto, per non dare punti di riferimento al Venezia. Nel complesso, la sua prova torna ad essere su livelli “da Pulisic” ed è decisivo.