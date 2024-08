Il Milan cade a Parma, Condò: "Non esiste che non ci sia copertura difensiva nei rossoneri”

Dopo la brutta sconfitta del Milan di Fonseca ieri sera contro il Parma, è intervenuto così il noto giornalista e opinionista Paolo Condò. Queste le sue interessanti considerazioni ai microfoni di Sky Sport 24:

Condò sul Milan visto contro il Parma: "I rossoneri sono andati subito in svantaggio e hanno concesso 10 palle gol in contropiede. Non esiste che tu non vai senza nessun tipo di copertura ma alla fine la partenza del Milan è troppo poco".