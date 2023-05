Il Milan crede nell'exploit di De Ketelaere: Charles non si muove ma...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport, parlando del futuro di Brahim Diaz inevitabilmente tocca anche quello di Charles De Ketelaere. Inutile sottolineare ancora una votla quanto la prima stagione del belga classe 2001 al Milan sia stata deludente e assolutamente priva di acuti. I rossoneri però non hanno intenzione di cercare acqirenti nè in Italia nè all'estero. Il Milan crede che la stagione prossima, dopo aver tirato le somme di questa deludente, possa essere quella dell'exploit per Charles.

La dirigenza potrebbe sedersi al tavolo solamente se arriveranno a bussare alla porta: per meglio dire, il Milan non si mette a cercare acquirenti ma se questi si presenteranno alla porta e la soluzione verrà considerata valida, come magari un prestito al Monza di Galliani, allora se ne potrebbe discutere. Ma al momento la possibilità è remota. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.