Il Milan e i vantaggi del 3-4-3. In difesa e in attacco

Venerdì contro l'Udinese, Sergio Conceiçao ha schierato il suo Milan con il 3-4-3 e le risposte della squadra al nuovo modulo sono state ottime, tanto che è arrivato un netto successo per 4-0. Da tempo non si vedeva un Diavolo così convincente oltre che vincente. Il nuovo assetto tattico ha funzionato alla grande e porta vantaggi sia in difesa che in attacco.

I vantaggi del 3-4-3

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, la difesa a tre protegge meglio la porta, che infatti è rimasta intatta per la prima volta dopo 9 partite. Inoltre gli esterni hanno maggiore libertà d'attacco, in particolare Theo Hernandez, il quale, liberato da compiuti di marcatura, ha segnato un gol e seminato il panico nella retroguardia avversaria. Il nuovo modulo ha rivitalizzato poi anche Rafael Leao, autore di un gol e di un assist.