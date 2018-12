Il Milan e il "Goal of the Day": quattro anni fa, Menez contro il Napoli

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Jeremy Menez contro il Napoli de 14 dicembre 2014: "Menez supera Koulibaly e tira: bacio al palo interno e rete".

#OnThisDay

Deadly burst by @jeremy_menez187 to beat Koulibaly before unleashing an unstoppable left-footer

Menez supera Koulibaly e tira: bacio al palo interno e rete pic.twitter.com/fkgThja3q7