Il Milan e il ricordo di Maldera: quest'oggi l'ex terzino avrebbe compiuto 67 anni

Sui propri profili social il Milan ha celebrato il ricordo, nel giorno del suo compleanno, di Aldo Maldera. Lo storico ex terzino rossonero, prematuramente scomparso nel 2012, avrebbe compiuto 67 anni. Maldera ha vestito la maglia del Milan 310 volte, mettendo a segno 39 gol e vincendo un campionato italiano, un campionato di Serie B e due Coppe Italia.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Thinking of Aldo on the day he would have turned 67 <br><br>Nel giorno in cui avrebbe compiuto 67 anni, il nostro pensiero va ad Aldo Maldera <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/iqSxCEVJUz">pic.twitter.com/iqSxCEVJUz</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1316280077580038144?ref_src=twsrc%5Etfw">October 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>