Il Milan è la seconda squadra con più cartellini rossi del campionato

La partita di domenica sera all'Olimpico tra Roma e Milan ha sancito l'esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione: un fallimento totale per il progetto della società che a inizio anno veniva presentato come ambizioso. La gara di oggi è stata condizionata da un cartellino rosso a Santiago Gimenez: il messicano - espulso per un fallo uguale a quello commesso da Beukema su Gabbia in finale di Coppa Italia, graziato - è il sesto espulso del campionato rossonero.

Il Milan è la seconda squadra per numero di cartellini rossi in Serie A. A quota sei ci sono anche Lazio e Como, al primo posto con 9 c'è l'Hellas Verona. Oggi Gimenez ma il rosso lo hanno subito anche Theo Hernandez per due volte, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Tijjani Reijnders. Un altro sintomo di una stagione tutt'altro che tranquilla.