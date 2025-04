Il Milan è la squadra con più attacchi diretti nei top 5 campionati europei

Come riporta il sito delle Lega Serie A in vista della sfida tra Milan e Atalanta di stasera, i rossoneri, al Meazza, faticano a mantenere la porta inviolata: solo un clean sheet nelle ultime otto sfide casalinghe. di campionato. Contro le squadre della metà alta di classifica, inoltre, hanno raccolto appena nove punti. L’Atalanta, al contrario, ha già conquistato 22 punti contro le prime dieci, superando il totale dell’intera scorsa stagione.

Entrambe condividono una spiccata propensione alla verticalità: il Milan percorre in media 17.1 metri in avanti per azione, dietro solo al Real Madrid in Europa, mentre l’Atalanta segue in Serie A con 14.6 metri. I rossoneri sono la squadra con più attacchi diretti nei top 5 campionati, la Dea quella che ne capitalizza meglio in zona gol. Interessante anche il dato sulle rimonte: Milan e Atalanta hanno guadagnato rispettivamente 16 e 15 punti da svantaggio, subito dietro al Bologna.