Il Milan è la squadra di Serie A che effettua meno cambi e che registra più gol con calciatori subentranti

Il Milan è la squadra di Serie A che effettua meno cambi e che registra più gol con calciatori subentranti MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:20News
di Enrico Ferrazzi

In vista di Roma-Milan di domenica, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre: 

"Milan squadra della Serie A 2025/26 che guadagna più punti nel secondo tempo rispetto ai risultati della prima frazione di gioco: +13. La Roma è seconda insieme alla Juventus (+10 per entrambe). 

Milan squadra della Serie A 2025/26 che subisce più rigori contro (6), come Napoli e Udinese). Nessuno finora fischiato contro la Roma. 

Milan squadra della Serie A 2025/26 con più reti segnate negli ultimi 15’ del primo tempo (7, come Napoli, Bologna e Atalanta). 

Milan squadra della Serie A 2025/26 con più reti segnate nei primi 15’ del secondo tempo (9). 

Nella stagione 2025/26, considerando i top 5 campionati europei, il Milan è la squadra con la striscia di imbattibilità più lunga (20). 

Milan squadra della Serie A 2025/26 che effettua meno cambi (78) e che registra più gol con calciatori subentranti (6). 

Roma squadra della Serie A 2025/26 con meno gol subiti con 12 reti".