Milan, manca una partita a Tomori per tagliare il traguardo delle 200 presenze con il Diavolo
Il sito della Lega Calcio Serie A riporta i record più vicini che potrebbero essere raggiunti nel 22° turno di campionato che in programma in questo week-end: "Sulla base delle statistiche raccolte da Kama Sport, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record:
Mancano 3 punti al Bologna per tagliare il traguardo dei 3.700 in Serie A.
Contro il Cagliari Paolo Vanoli toccherà quota 50 panchine in Serie A.
La prossima sarà la presenza numero 150 di Morten Frendrup con il Genoa.
Scendendo in campo contro il Napoli Manuel Locatelli raggiungerebbe le 300 presenze in Serie A
Contro la Lazio il Lecce giocherà la partita numero 700 della sua storia in Serie A.
Manca una partita a Fikayo Tomori per tagliare il traguardo delle 200 presenze con il Milan.
Vincendo contro la Roma, il Milan taglierebbe il traguardo dei 5.400 punti in Serie A.
La prossima sarà la gara numero 300 di Giovanni Di Lorenzo con il Napoli.
Il Parma (attualmente a quota 1.398) è a 2 punti dal traguardo dei 1.400 in Serie A.
Manca una partita a Guillermo Maripán per raggiungere le 50 presenze con il Torino".
