Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato le immagini della seduta di lavoro odierna al centro sportivo rossonero, day after della vittoria in Coppa Italia contro la SPAL.

Back to work with #MilanUdinese in our sights

Subito al lavoro in vista dell’Udinese #SempreMilan pic.twitter.com/a7Ysq6sx4l