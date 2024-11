Il Milan e quel "mal" di San Siro: la vittoria in casa manca da oltre un mese

Questo pomeriggio il Milan ospiterà l'Empoli a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A Enilive. Dopo la vittoria contro lo Slovan Bratislava, la formazione di Paulo Fonseca vuole ritrovare anche i tre punti in campionato per cercare di iniziare quantomeno a recuperare terreno alle avversarie, sennò c'è il serio rischio che in questa stagione rimanga esclusa non solo dalla corsa allo scudetto, ma anche a quella per un posto nella prossima Champions League.

I precedenti contro l'Empoli sorridono di gran lunga al Milan, ma da un mese a questa parte c'è un tabù San Siro che il Diavolo non è ancora riuscito a sfatare. La formazione di Paulo Fonseca non vince infatti in casa da più di un mese, dal 19 ottobre scorso per l'esattezza, quando fra le critiche l'Udinese tornò in Friuli con 0 punti ed un gol clamoroso annullato nel finale di partita per un fuorigioco millimetrico.

Da quel momento il Milan ha perso contro il Napoli per 0-2 e pareggiato 0-0 contro la Juventus.