Il Milan è stato sottovalutato? Pioli: "Mi interessa quello che pensiamo noi"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato così le tante persone che hanno sottovalutato il Milan: "Non mi interessa tanto se siamo apprezzati fuori, mi interessa quello che pensiamo noi. Abbiamo anche dei limiti che cerchiamo di coprire, oltre che esaltare le nostre qualità. Quello che conta è la massima concentrazione per preparare al meglio la partita di domani".