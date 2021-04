Il Milan frena con la Samp, Corriere dello Sport: "Il Diavolo non è in casa"

"Ciò che il Diavolo costruisce in trasferta, poi finisce per demolirlo a San Siro". L'edizione odierna del Corriere dello Sport parte da questo assioma per inquadrare il passo falso di ieri del Milan, che ha rimandato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria al Meazza. E se a questo punto riprendere l'Inter appare "come il miraggio di un assetato nel deserto", il guaio è che la squadra di Pioli è costretta a guardarsi le spalle in ottica Champions. Contro la Sampdoria sono venuti a mancare gli uomini chiave: Bennacer e Kessie hanno commesso troppi errori in uscita, Theo Hernandez ha propiziato il vantaggio blucerchiato con un passaggio da "vietato ai minori", ma è soprattutto Ibrahimovic, apparso stanco e acciaccato, ad aver deluso.