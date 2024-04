Il Milan in prestito: Vasquez ad Ascoli sta prendendosi la titolarità. Clean sheet nel weekend

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

Contro la Cremonese sconta la seconda giornata di squalifica. I pugliesi senza di lui perdono in casa complicando una situazione che già era delicata: due punti nelle ultime sette partite. Anche l'attaccante di scuola Milan è in difficoltà: il suo ultimo gol risale a due mesi fa, contribuendo al successo dei suoi contro la Ternana.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 30

Reti: 4

Assist: 0

- - -

Chaka Traoré (Palermo)

Scampoli di partita per l'ivoriano nello spettacolare pareggio fra Palermo e Sampdoria, nella partita d'esordio per Michele Mignani sulla panchina dei rosanero. Sostituisce Di Francesco al 90', non deve nemmeno farsi la doccia.



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Devis Vasquez (Ascoli)

Il suo Ascoli strappa un prezioso pari al "Del Duca" frenando la corsa del Venezia verso la Serie A. Massimo Carrera dà fiducia al colombiano fra i pali e lui risponde mantenendo la porta inviolata. È la seconda volta che gli succede in quattro partite. Se il torneo finisse oggi i marchigiani sarebbero retrocessi in Serie C ma la squadra dà segnali di essere viva.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti subite: -4

Clean sheet: 2