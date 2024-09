Il Milan non vince un derby dal 2022: un incubo senza fine iniziato a Riad

Quante cose sono cambiate dall'ultima volta che il Milan ha vinto un derby? Tante, e sono passati appena due anni. La maglia numero 9 oggi la indossa Jovic, De Ketelaere è titolare nell'Atalanta, Giroud è in America e sulla panchina del Milan non siede più Stefano Pioli.

Da quel settembre post Scudetto, dove un Leao straripante annichilì l'Inter di Simone Inzaghi permettendo alla squadra di vincere 3 a 2, la formazione rossonera non è più riuscita a vincere una stracittadina, avviando uno streak di sconfitte consecutive (6) piuttosto preoccupante, iniziato nel gennaio successivo, quel del 2023, con la finale di Supercoppa Italiana a Riad.

Da quel 18 di gennaio, scrive Il Correire dello Sport, questa la maledizione nei derby per il Milan ha preso le sembianze di una costante. "Le scene di festa in Arabia per il trofeo alzato in faccia ai cugini si sono riproposte, come detto, a Milano qualche mese fa dopo il 2-1 interista in campionato, che ha consegnato quei 90’ ai libri di storia: titolo e seconda stella per Lautaro e compagni. Lo smacco per eccellenza in un derby atipico giocato di lunedì sera". Ma non solo, di mezzo ci sono anche due sconfitte altrettanto scontatti negli euro-derby di Champions League del 2023, che permisero all'Inter di strappare un pass per la finale di Istanbul.

I risultati sono sì negativi, ma, continua il quotidiano, "va altrettanto peggio con il parziale dei gol fatti (solo 2) e dei gol subiti (ben 14), visto che per ben 4 volte in questa serie il Diavolo è rimasto a secco nella partita più sentita in assoluto." Un incubo che non sembra conoscere fine, e che domenica potrebbe decidere parte della stagione del Milan ma soprattutto il futuro di Paulo Fonseca.