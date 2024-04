Il Milan piange la scomparsa di Tino Borneo. Aveva 52 anni

vedi letture

Il Milan piange la scomparsa di Costantino Borneo. Aveva 52 anni e in questa stagione era l'allenatore della squadra Under 12 rossonera. Nato a Milano e cresciuto calcisticamente al Milan, Borneo in carriera si è fatto valere come bomber di Serie C, spendendo le sue migliori stagioni con le maglie di Viterbese, Cremonese, Lucchese, Vis Pesaro e Sambenedettese.

Il Milan attraverso i suoi canali social ne dà notizia: "Tanti gol segnati con continuità da giovane bomber, tanti valori trasmessi con passione ai ragazzi delle nostre giovanili. Tino Borneo, un grande milanista e un grande sportivo. La famiglia rossonera abbraccia i tuoi cari, terremo sempre con noi il tuo esempio e il tuo ricordo".