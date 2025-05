Il Milan saluta e ringrazia Conceiçao con un video social: nei ricordi resta la vittoria in Supercoppa contro l'Inter

Il Milan ha appena comunicato l’esonero di Sergio Conceição tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web. La decisione del club rossonero arriva poche ore dopo la firma di Massimiliano Allegri, che torna così sulla panchina milanista. Una giornata lunga, intensa e che è terminata con l'allontanamento ufficiale dell'ex tecnico del Porto, arrivato in rossonero nella settimana che portò il Milan a giocarsi (e a vincere) la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita contro Juventus e Inter. L'unica gioia di Conceiçao in rossonero fu proprio quella coppa. Meno sorridente invece il percorso in Coppa Italia, terminato con una brutta sconfitta in finale contro il Bologna.

IL SALUTO DEL MILAN TRAMITE UN VIDEO SOCIAL

Attraverso il proprio profilo Instagram, il Milan ha salutato e ringraziato Sergio Conceição con un messaggio di commiato, riconoscendone l’impegno e il contributo durante la stagione, culminata con la vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter.