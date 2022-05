Il Milan si congratula con le tre neopromosse: "Complimenti al Monza, ci vediamo in A con Lecce e Cremonese"

Con un messaggio su Twitter, il Milan si è congratulato con il Monza degli ex Berlusconi e Galliani per la storica promozione in Serie A raggiunta dal club brianzolo: "Una prima storica: complimenti al Monza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme al Lecce e alla Cremonese".

Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme a @OfficialUSLecce e @USCremonese



A historic first: congratulations to Monza on achieving promotion to Serie A. See you next season, with Lecce and Cremonese