Il Milan svela la nuova maglia: Pulisic e Leao tra i testimonial

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Il Milan ha svelato la nuova maglia per la prossima stagione: tra i testimonial principali anche Christian Pulisic e Rafael Leao

Il Milan ha presentato questa mattina la nuova prima maglia per la stagione 2026/2027. Un evento che era stato annunciato nei giorni scorsi dai canali ufficiali rossoneri che avevano dato la possibilità ai tifosi anche di acquistare il prodotto in pre-order. La notizia è che tra i testimonial principali della campagna figurano in primo piano sia Christian Pulisic che Rafael Leao: le due stelle della squadra, decadute nel girone di ritorno e con il futuro incerto.

Insieme a loro compaiono anche Mike Maignan, portiere e capitano rossonero; Luka Modric, fuoriclasse croato che dovrà decidere come concludere la sua carriera dopo il Mondiale; Alexis Saelemaekers; il capitano di Milan Femminile Christy Grimshaw. Sullo sfondo c'è anche lo storico speaker milanista a San Siro Germano "Gegio" Lanzoni.