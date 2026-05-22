Oettle nulla nuova maglia: "Rimanda al cuore di ciò che siamo"

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Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan, ha espresso le sue sensazioni nel comunicato di presentazione della nuova maglia rossonera

La presentazione della nuova maglia rossonera è sempre un evento di rilievo. Questa mattina il Milan e PUMA hanno presentato quella che sarà la pelle milanista per la prossima stagione, con la speranza che questa divisa possa essere usata anche sui campi della Champions League. Il debutto ufficiale della nuova maglietta è previsto per domenica sera, a San Siro, nell'ultima giornata contro il Cagliari: l'augurio è che possa portare bene in vista del raggiungimento dell'obiettivo finale.

Le dichiarazioni di Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, a margine della presentazione del nuovo Home Kit rossonero per la stagione 2026/2027: "Questo Kit rimanda al cuore di ciò che siamo. È un design in cui subito ti riconosci e di cui ti senti immediatamente parte: essenziale, iconico e inequivocabilmente AC Milan. Queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi".