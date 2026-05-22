Kiebacher (PUMA): "Le strisce larghe sono l'anima di questa maglia"

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La Director Product Line Management - Teamsport Apparel di PUMA, Maria Kiebacher, ha presentato la nuova divisa rossonera

Per il nono anno consecutivo il Milan vestirà PUMA: i rossoneri hanno presentato la nuova divisa per la stagione 2026/2027 con il celebre marchio sportivo tedesco con cui esiste una partnership sin dal 2018. Una maglia che ritorna alle strisce rossonere larghe e che verrà utilizzata subito: l'esordio infatti è previsto domenica sera a San Siro nell'ultima gara del campionato e della stagione contro il Cagliari, partita peraltro decisiva per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Le parole di Maria Kiebacher, Director Product Line Management - Teamsport Apparel di PUMA, in merito alla presentazione della nuova prima maglia rossonera per la stagione 2026/2027: "Le strisce larghe sono l'anima di questa maglia: un design che porta con sé decenni di storia e che ancora oggi colpisce con la stessa forza. Quando qualcosa è così profondamente radicato nella cultura calcistica, non ha bisogno di essere reinventato. Deve essere celebrato e riportato in vita con tutto ciò che il gioco richiede".