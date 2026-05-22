Prandelli parla chiaro: "Se Allegri va in Champions ha fatto un miracolo"

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Che ne sarà di Massimiliano Allegri? Il tecnico Cesare Prandelli ha difeso l'allenatore livornese in un'intervista a Repubblica

Alla fine della fiera la stagione di Massimiliano Allegri sarà valutata con Milan-Cagliari: se i rossoneri vanno in Champions League allora l'obiettivo sarà raggiunto, altrimenti subentrerà la delusione anche considerando l'andamento generale del campionato. Il tecnico livornese sarà giustamente valutato sul risultato ottenuto nell'arco di tutta l'annata e non potrà essere altrimenti.

Cesare Prandelli, allenatore di lungo corso in Serie A ed ex CT della Nazionale Italiana di calcio, è stato intervistato sulle colonne di Repubblica per parlare di alcuni suoi colleghi attualmente sotto i riflettori, positivamente o negativamente. Tra questi anche Massimiliano Allegri, di cui Prandelli ha preso le difese con le sue dichiarazioni: "Se va in Champions ha fatto un miracolo, parliamoci chiaro. E torno sul ruolo di allenatore-manager: ha scelto Max i giocatori di questa squadra? Se non ha punte adeguate cosa deve fare?"