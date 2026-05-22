Salta Sarri al Napoli: Allegri è la prima scelta se lascia il Milan

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Maurizio Sarri non tornerà a Napoli: i partenopei puntano ad Allegri se lascia Milano. La seconda scelta è Vincenzo Italiano

Nessuna reunion tra il Napoli e Maurizio Sarri. Dopo il ritorno di fiamma degli scorsi giorni, la scintilla si è spenta abbastanza velocemente, come riporta questa mattina Cronache di Spogliatoio. Con Antonio Conte che ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis la sua intenzione di lasciare il club a fine stagione, ora i partenopei devono muoversi su altre direzioni. La prima scelta è Massimiliano Allegri, tecnico del Milan che però non è detto che lasci i rossoneri; la seconda opzione è Vincenzo Italiano, reduce da una stagione senza qualificazione europea con il Bologna.

Per quanto riguarda Massimiliano Allegri tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions League con il Milan: se questa verrà ottenuta domenica sera, le possibilità di una permanenza a Milanello si impennano anche perché Cardinale sembra orientato a volerlo soddisfare; se il Diavolo bucherà clamorosamente l'appuntamento contro il Cagliari, a quel punto si aprirebbero scenari interessanti dal momento che è possibile l'addio del tecnico livornese al club rossonero.