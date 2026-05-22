Il punto sul futuro della dirigenza rossonera: Furlani ai saluti, Ibra in dubbio

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Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione al quarto piano di Casa Milan, confermando l'indiscrezione di MilanNews.it sull'addio di Furlani

Nella giornata di ieri la redazione di MilanNews.it ha riferito della posizione sempre più in bilico di Giorgio Furlani come amministratore delegato del club rossonero. Nel mirino delle critiche dei tifosi, il dirigente milanista dovrebbe salutare dopo la partita con il Cagliari e non è escluso che il suo addio possa arrivare anche con una lettera di dimissioni. In tal senso Massimo Calvelli, uomo di fiducia di Cardinale e uomo di sport, avrebbe già iniziato il casting per il nuovo amministratore delegato del club.

Questa mattina il Corriere dello Sport riprende l'indiscrezione e cerca di fare il punto sulla dirigenza a 360 gradi. Il quotidiano titola così: "Via Furlani, dubbio Ibra. Sale Calvelli. E Galliani...". Di Giorgio Furlani si è già detto: il post gara di Cagliari può essere già il momento decisivo. Massimo Calvelli stesso si candida a un ruolo sempre più di rilievo, forte delle sue esperienze manageriali in ambito sportivo (ATP su tutte). Da capire il ruolo di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese sarà via per oltre un mese per fare da opinionista al Mondiale. Anche Adriano Galliani rientra nell'equazione: sarebbe gradito ad Allegri.