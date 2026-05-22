Calabria: "Se fossi un presidente vorrei Maldini al mio fianco: preferisco averlo sempre che non averlo"

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Davide Calabria, ospite del nuovo episodio di Sky Calcio Unplugged, ha parlato del ruolo chiave di Paolo Maldini nel Milan

Davide Calabria, ex capitano del Milan in questa stagione al Panathinaikos, è stato protagonista del podcast Sky Calcio Unplugged e ha avuto modo di parlare della sua carriera e del suo amaro addio ai colori rossoneri. Un estratto delle sue dichiarazioni: "Sarei rimasto con Maldini in società? Nella mia testa ti direi di sì. Maldini manca a qualsiasi squadra del calcio mondiale. Se io fossi un presidente vorrei lui al mio fianco, sia come figura di blasone ma anche calcisticamente. È stato il difensore più forte della storia ma è stato anche un esempio umano per chiunque, non solo per chi ha seguito il calcio".

Continua Davide Calabria su Paolo Maldini: "Preferisco sempre avere Maldini nella mia società che non averlo. Ci sono determinate persone, sia ex calciatori o allenatori, che hanno qualcosa in più di una persona normale. Avere Paolo come riferimento è un qualcosa di più unico che raro. Si sta parlando del difensore più forte della storia del calcio, non di uno che ha fatto una bellissima carriera. Quando vai a parlare con Maldini vai in punta di piedi o addirittura di inginocchi. Averlo avuto è stato un onore e mi piacerebbe rivederlo nel calcio"