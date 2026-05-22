Serie A, questa la classifica a una giornata dalla fine del campionato
Con la vittoria del Bologna in casa dell'Atalanta si è concluso anche il match delle 18.00 di questa domenica 16 maggio, che ha visto alle 12.00 molte squadre dar battaglia per la zona Champions. Il Milan ha saputo ruggire nel momento più importante, imponendosi per 2-1 sul Grifone allenato da Daniele De Rossi. Le reti di Christopher Nkunku e Athekame per i rossoneri, nel finale a nulla serve il gol di Vasquez per il Genoa. La Juventus cade improvvisamente in casa contro la Fiorentina, grazie ai colpi di Ndour e Mandragora, mentre Roma e Como archiviano senza problemi Lazio e Como. Poco fa, la sconfitta a Bergamo dell'Atalanta contro la Bologna. Decide un gol di Orsolini. In ottica salvezza, importante (anche per il Milan) la vittoria del Cagliari sul Torino, così da ottenere l'aritmetica salvezza in Serie A. Questa la situazione in campionato a una giornata dal termine:
Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA A UNA GIORNATA DALLA FINE
Inter 86
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 58
Bologna 55
Lazio 51
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 41
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18
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