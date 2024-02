Il Milan viaggia a ritmi altissimi, Nainggolan: "E poi già parlano di un altro allenatore"

Con la vittoria di ieri contro il Napoli il Milan ha dato ulteriore continuità agli ultimi risultati positivi ottenuti in campionato, che salgono a 9 consecutivi. Dall'ultima sconfitta in Serie A contro l'Atalanta, datata 9 dicembre, la formazione di Stefano Pioli non ha infatti praticamente mai perso viaggiando ad una media di 2.55 punti a partita, reggendo quasi i ritmi dell'incontenibile Inter.

Ad oggi la classifica recita che il Milan ha 52 punti in classifica, gli stessi dell'anno dello scudetto, ma puntualmente c'è sempre qualcosa da ridire sull'operato di Stefano Pioli. Questo non va decisamente a genio all'ex giocatore della Roma Radja Nainggolan, che tramite il suo profilo Instagram ha mostrato tutto il suo disappunto nei confronti del trattamento che viene riservato all'allenatore rossonero rispondendo ironicamente ad un post sui numeri stagionali del Milan dicendo: "E poi già parlando di un altro allenatore".