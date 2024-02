Il Milan vince contro il Napoli e Bennacer festeggia: "Uniti si vince"

Il Milan esce vittorioso da San Siro contro il Napoli a 8 anni dall'ultima volta. La formazione di Stefano Pioli è infatti riuscita a sfatare anche questo tabù dopo quello di Udine in questa stagione, e nel post partita Ismael Bennacer non ha perso l'occasione per festeggiare questi importantissimi 3 punti che consolidano ancora di più il diavolo al terzo posto in classifica.

L'algerino con un post sul proprio profilo Instagram ha infatti scritto: "Uniti si vince. San Siro ci vediamo giovedì. #ForzaMilan".