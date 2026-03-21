Il Milan vince nonostante il VAR e torna al secondo posto: la classifica aggiornata

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Oggi alle 20:02News
di Manuel Del Vecchio

Nonostante un primo tempo abbastanza autolesionista ed una classe arbitrale assolutamente non all'altezza della Serie A il Milan torna a vincere e scavalca il Napoli in classifica, ritrovando il secondo posto! Col Torino finisce 3-2, decidono Pavlovic (gol dell'anno), Rabiot e Fofana. In mezzo i gol di Simeone e quello di Vlasic su un rigore che ha fatto infuriare Allegri. Di seguto la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68
Milan 63
Napoli 62
Como 54
Juventus 53
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Udinese 39
Sassuolo 38
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18