Il padre di Reijnders: "MVP per la quarta volta in un mese e mezzo. Qual è il suo limite?!"

Martin Reijnders, padre di Tijjani, ha utilizzato il suo profilo Linkedin per complimentarsi con il figlio per il gol decisivo a Verona e la nomina a MVP del match: "Man of the Match per la quarta volta in un mese e mezzo! Con un bellissimo gol, il Milan si assicura la vittoria per uno a zero sul Verona! Dopo aver già ricevuto la scorsa settimana il trofeo di miglior giocatore della Serie A del mese di novembre, Tijjani non molla, ma continua. Dov'è il suo limite?".