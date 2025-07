Il Pisa acquista un nuovo portiere: è Scuffet, reduce dal campionato vinto col Napoli

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Simone Scuffet ha scelto il J Medical per sostenere le visite mediche prima di unirsi alla sua nuova squadra, il Pisa. L'estremo difensore ha lasciato il ritiro del Cagliari ed è passato dalla struttura medica della Juventus, nella pancia dell'Allianz Stadium, per sottoporsi ai test. Successivamente il classe 1996 raggiungerà i nuovi compagni in Val d'Aosta, a Morgex, dove la squadra guidata da Alberto Gilardino rimarrà fino al prossimo 31 luglio. (ANSA).