Il portiere del Dortmund Kobel ha ricordato con piacere il rigore parato a San Siro

vedi letture

Questa sera al "Philips Stadion" sarà tempo di Champions League con la sfida fra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund. Gli olandesi hanno eliminato una squadra più quotata del Siviglia chiudendo al secondo posto il proprio girone, dietro l'Arsenal. Il Dortmund è riuscito persino a vincere il gruppo di ferro, mettendo in fila Paris Saint-Germain e Milan.

Edin Terzić, allenatore dei gialloneri, è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo grande rispetto per il PSV. Sono molto veloci, forti nel dribbling e creano molte occasioni. Per possedere tutto questo è necessario un buon piano gara, buoni giocatori e fiducia in se stessi, che loro hanno. Sono fondamentalmente un ottimista, e per essere vittoriosi domani avremo bisogno sia del possesso palla sia del contropiede".

È intervenuto anche il portiere Gregor Kobel: "Abbiamo giocato bene in tutte le partite della fase a gironi e sto facendo del mio meglio per aiutare la mia squadra. È stato bello riuscire a parare un rigore a Milano. Domani non vediamo l'ora di affrontare la sfida e siamo molto motivati".

OTTAVI DI FINALE - ANDATA

Martedì 13 febbraio

Lipsia - Real Madrid 0-1

Copenaghen - Manchester City 1-3

Mercoledì 14 febbraio

Lazio - Bayern Monaco

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

Martedì 20 febbraio

Inter - Atlético Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Mercoledì 21 febbraio

Porto - Arsenal

Napoli - Barcellona