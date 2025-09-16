Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto l'esclusione di Israele dalle competizioni sportive

di Federico Calabrese

La Spagna potrebbe essere il primo Paese a chiedere ufficialmente l’esclusione di Israele dalle competizioni sportive internazionali. Il presidente del governo iberico, Pedro Sanchez ne ha parlato alla riunione interparlamentare del Gruppo Socialista al Congresso, come riportato da El Pais: "Finché persisterà questa barbarie, Israele non potrà utilizzare alcuna piattaforma internazionale per mascherare la propria presenza. E credo che le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico per Israele continuare a partecipare alle competizioni internazionali.

La nostra posizione è chiara e inequivocabile: finché questa barbarie non cesserà, né la Russia né Israele dovrebbero partecipare ad altre competizioni internazionali”.