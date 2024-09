Il programma a Milanello in vista del Venezia: quest'oggi allenamento al mattino

Per i rossoneri rimasti a Milano, ieri ritrovo a Milanello nel primo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti, sempre a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le Nazionali, dopo i giorni di scarico concessi da Mister Fonseca.

REPORT

Prima parte del lavoro dedicata all'attivazione muscolare e svolta in campo, dove il gruppo ha eseguito alcuni esercizi atletici attraverso l'ausilio dei coni; torelli a tema per terminare il riscaldamento. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso palla, a seguire ulteriore lavoro atletico caratterizzato da una serie di allunghi. Ancora tecnica e infine partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

Il programma di oggi prevede un allenamento al mattino.