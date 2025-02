Il QS sul Milan: "Alti e bassi e l'enigma Leao. Il Diavolo di Conceiçao sembra quello di Fonsceca"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Alti e bassi e l'enigma Leao. Il Diavolo di Conceiçao sembra quello di Fonsceca". Continua il momento delicato dei rossoneri che, dopo l'eliminazione della Champions League, hanno perso in campionato contro il Torino e hanno visto così allontanarsi il quarto posto che è distante ora 8 punti (con una partita in meno). Il cambio in panchina a fine 2024 non ha portato finora gli effetti sperati, anzi la media punti delle prime 15 gare di Sergio Conceiçao è più basa rispetto a quella delle ultime 15 partite con Paulo Fonseca allenatore.

Tra i giocatori che stanno deludendo di più in questo momento c'è sicuramente Rafael Leao, che fatica parecchio a essere decisivo come in passato. Conceiçao ha provato a spronarlo anche con qualche panchina, ma per il momento la "cura" del tecnico portoghese non sta funzionando.