Il Real Madrid di Modric è in semifinale del Mondiale per Club: affronterà il PSG

Non è finita fino a che non è finita. Un mantra che si ripeteranno a non finire i giocatori del Real Madrid, visto quello che è successo nel match contro il Borussia Dortmund valido per i quarti di finale del Mondiale per Club. Una sfida alla fine vinta dai Blancos per 3-2, ma con dei minuti di recupero che hanno rischiato di oscurare una gara gestita al meglio fino a quel momento.

La prima frazione di gioco è stata quasi per intero un monologo madridista. Real avanti 2-0 dopo neanche mezzora di gioco, grazie ai due Garcia: prima Gonzalo si è confermato un'ottima alternativa a Mbappé spedendo in rete al volo un pallone arrivatogli da Arda Guler, poi Fran ha raddoppiato inserendosi in area con i tempi giusti e sfruttando un assist perfetto di Alexander-Arnold.

Partita finita? Così sembra fino al recupero del secondo tempo, quando Beier sigla il 2-1 e rimette tutto in discussione. Mbappé, entrato nel corso della ripresa, sembra poi fissare il punteggio sul 3-1 con una splendida rovesciata, ma il match ha incredibilmente ancora molto da dire. Negli istanti successivi, infatti Huijsen procura un rigore (poi trasformato da Guirassy) e si fa cacciare, mentre sul gong finale Courtois nega il clamoroso 3-3 a Sabitzer. Una lezione in vista della semifinale col PSG, dove distrazioni simili verranno quasi certamente pagate a caro prezzo.