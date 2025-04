Il Real Madrid vince con Vinicius e Bellingham a riposo per la Champions

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Vittoria a fatica, ma decisamente importante, per il Real Madrid che si è imposto per 1-0 sul campo dell'Alaves. Il gol-partita è stato di Camavinga al 34' pt, quattro minuti più tardi Mbappé si è fatto espellere (dopo 'chiamata' dell'arbitro da parte del Var) per un brutto fallo (tacchetti dello scarpino destro sulla tibia dell'avversario) su Antonio Blanco dell'Alavés. Mbappé non veniva espulso dalla finale della Coppa di Francia del 2019 giocata con il Psg contro il Rennes. All'inizio Ancelotti, pensando al ritorno di Champions di mercoledì prossimo contro l'Arsenal, ha tenuto fiuori Vinicius e Bellingham, poi li ha fatti entrare nel corso della ripresa.

Nel finale del match, in cui è stato anche annullato un gol al madridista Raul Asencio, il rosso diretto per Sanchez ristabilisce la parità numerica. Per il Real tre punti preziosi, e rimane a -4 dal Barcellona. (ANSA).